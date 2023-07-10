В Салехарде после пожара найдено тело женщины – начата проверка

В Салехарде расследуются обстоятельства гибели женщины. Как сообщили РИА «Новый День» вечером 9 июля при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение старом автомобиле, обнаружен труп по следами термического воздействия.

Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту организована проверка.

В настоящее время следствием установлена личность погибшей женщины – она была 1977 года рождения. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинские исследования с целью определения точной причины смерти погибшей.

Салехард, Елена Васильева

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