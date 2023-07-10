Родителям напомнили, как уберечь детей от трагедий на воде

В связи с приходом в регион жаркой погоды и большой популярностью в связи с этим отдыха на воде, в СУ СКР по ЯНАО обратились к родителям с напоминанием. В нем, в частности, говорится: «Уважаемые родители! Безопасность детей на водных объектах во многом зависит только от вас. В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водных объектах обращаемся к вам с убедительной просьбой провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах, а также о последствиях их нарушения.

Постоянно напоминайте ребенку, что отдых и игры у водоемов (озера, реки, пруды и др.) кроме удовольствия несут еще угрозу для жизни и здоровья.

Когда ребенок у водоема, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь. Подчас минута может обернуться трагедией.

Обязательно объясните детям, что они не должны находиться в одиночку на водоеме.

– на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено»;

– на надувных матрасах, камерах, других плавательных средствах без надзора со стороны взрослых.

– плавать в незнакомых местах, под мостами и у плотин;

– хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономнмоу округу напоминает о том, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей.

Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев и помните, что только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить трагедию».

Салехард, Елена Васильева

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