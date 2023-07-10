Два узбека в Салехарде торговали водкой по ночам

В Салехарде суд рассмотрел уголовное дело в отношению двух узбеков-бутлегеров.

Согласно материалам дела, граждане Узбекистана, не имея лицензии на оборот и реализацию крепкой алкогольной продукции, закупали со складов, расположенных за пределами региона, алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, у обвиняемых было изъято 2460 бутылок водки емкостью 0,5 литра, не имеющих акцизных марок, которые они планировали сбыть путем доставки потребителям в ночное время.

Суд признал узбеков виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 и п. а ч. 2 ст. 238 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По итогам виновным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года условно и штрафа в размере 100 и 200 тыс. рублей с учетом роли и степени участия каждого в преступной деятельности.

Салехард, Елена Васильева

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