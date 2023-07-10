Прокуратура помогла ямальчанину получить пенсию

Прокуратура Красноселькупского района по обращению местного жителя проверила соблюдение требований пенсионного законодательства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что мужчине в 2020 году пенсионным фондом было отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости лет, поскольку в трудовой книжке заявителя наименования должностей указаны неправильно, а справок, подтверждающих льготный характер работы, им не представлено.

Прокурор района направил иск в суд о признании такого решения незаконным и возложении обязанности назначить досрочную пенсию по старости с момента обращения в орган пенсионного фонда.

Судом требования прокурора удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры гражданину назначена пенсия, а также произведена пенсионная выплата в размере 825 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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