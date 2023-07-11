В Новом Уренгое подросток на квадроцикле влетел в столб

Юноша на квадроцикле в Новом Уренгое врезался в столб. Несовершеннолетнего пришлось госпитализировать. Подробности аварии сообщают в Госавтоинспекции ЯНАО.

ЧП случилось в 10 вечера 10 июля

«В районе дома 33 ул. Пограничная несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом «KAYOAU», не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП»,– отмечают в ведомстве.

Был ли водитель в защите и какие у него травмы – не сообщается.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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