В Новом Уренгое подросток на квадроцикле влетел в столб

Юноша на квадроцикле в Новом Уренгое врезался в столб. Несовершеннолетнего пришлось госпитализировать. Подробности аварии сообщают в Госавтоинспекции ЯНАО.
ЧП случилось в 10 вечера 10 июля
«В районе дома 33 ул. Пограничная несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом «KAYOAU», не справился с управлением, допустил наезд на опору ЛЭП»,– отмечают в ведомстве.
Был ли водитель в защите и какие у него травмы – не сообщается.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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