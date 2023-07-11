Безобразно пьяная женщина подралась с полицейским

На Ямале под суд будет отправлена женщина, которая, будучи очень пьяной, подралась с полицейским.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 14 июня 2023 года в селе Красноселькуп сотрудниками полиции на улице была обнаружена 46-летняя местная жительница в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как подчеркивают в Следкоме, она всем своим видом оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность. Когда же наряд попытался пьяную задержать, она оказала сопротивление и ударила одного из полицейских.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»