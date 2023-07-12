В Салехарде покрытие на новой детской площадке пришлось менять через год

В Салехарде покрытие на детской площадке покрылось дырами за год. В 2022 году площадку возвели, а в 2023 году прокуратура уже предъявила претензии к её состоянию.

«В рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Салехарда возвели детскую игровую и спортивную площадки около «Центр культуры и спорта «Геолог» по ул. Матросова. В ходе обследования выявлены многочисленные повреждения ударопоглощающего покрытия.

Прокурор города директору МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» внёс представление об устранении нарушений закона»,– рассказали в прокуратуре Ямала.

После этого повреждённое покрытие заменили.

Салехард, Наталья Ефремова

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