Пьяный ямальчанин забил брата стеклянной бутылкой

В Тазовском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве брата.
По данным следствия, 12 апреля 2023 года в селе Гыда Тазовского района 26-летний местный житель распивал спиртное с гостями. В процессе распития мужчины поссорились, потом подрались, и хозяин квартиры нанес брату множественные удары осколком стеклянной бутылки в область лица и головы. Потерпевший скончался от обильной кровопотери, развившейся в результате множественных ран головы.
В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, обвинение ямальчанину будет предъявлено по статье 105 УК РФ «Убийство».
Салехард, Елена Васильева
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