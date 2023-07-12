Пьяный ямальчанин забил брата стеклянной бутылкой

В Тазовском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве брата.

По данным следствия, 12 апреля 2023 года в селе Гыда Тазовского района 26-летний местный житель распивал спиртное с гостями. В процессе распития мужчины поссорились, потом подрались, и хозяин квартиры нанес брату множественные удары осколком стеклянной бутылки в область лица и головы. Потерпевший скончался от обильной кровопотери, развившейся в результате множественных ран головы.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, обвинение ямальчанину будет предъявлено по статье 105 УК РФ «Убийство».

Салехард, Елена Васильева

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