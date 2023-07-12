На Ямале вымерших мамонтов хотят заместить бизонами

На Ямале с помощью больших травоядных животных будут пытаться бороться с изменениями климата. В частности, для этого в питомнике в Дании были приобретены бизоны. Их разместят в природном парке Ингилор, сообщали в своем тг-канале департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.

«В ближайшем парке Ингилор ориентируются датские бизоны. Животных на Ямал везут в рамках научного эксперимента по воспроизведению природной среды Крайнего Севера. Она растительна до последнего оледенения.

В тундре будут разводить и расселять крупных травоядных животных – бизонов, овцебыков, лошадей, оленей. Бизоны легко адаптируются в Арктике. Ими стали занимать место мамонтов, вымерших 11 тысяч лет назад», – пояснили в департаменте природных ресурсов и экологии.

Салехард, Елена Васильева

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