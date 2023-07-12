Три ямальчанина отдали телефонным мошенникам 2 млн 600 тысяч рублей

Три ямальчанина после общения с телефонными мошенниками лишились 2,6 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 10 июля 2023 года в дежурную часть полиции Ноябрьска обратились три жителя города, которые столкнулись с действиями мошенников. В ходе проверки полицейскими установлено, что им поступили звонки через мессенджеры от неизвестных, которые, представляясь сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что мошенники пытаются оформить заявки на кредит от их имени. Для отмены данных действий следует оформить встречный займ, что автоматически аннулирует все совершенные ранее мошеннические действия. Поверив звонившим, ноябряне оформили кредиты на суммы 290 тыс., 600 тыс. и 1 млн 700 тыс. рублей и перевели их через банкоматы на указанные реквизиты.

По данным фактам следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность и не доверять неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись, следует прервать разговор и уточнить информацию у компетентных специалистов.

Салехард, Елена Васильева

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