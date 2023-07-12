Тимбилдинг, «тайные пациенты» и борьба с хамством: на Ямале меняют стандарты качества медпомощи

Врачей и сотрудников регистратур в ямальских больницах научат разговаривать с пациентами. Кроме того, при приёме на работу медики должны будут пройти психологическое и профессиональное тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала.

Эти шаги станут частью программы повышения качества оказания медпомощи в регионе. Она рассчитана до 2025 года. Агентство «Новый День» изучило документ. В нём несколько мероприятий.

«Теперь при устройстве на работу медики будут проходить обязательное тестирование психологических и профессиональных компетенций. Испытательный срок на новом месте составит три месяца», – уточнили в Депздраве. Тесты будут проводить на базе АНО дополнительного профессионального образования «Институт управления правительства ЯНАО».

Кроме того, ямальские врачи будут повышать квалификацию в федеральных центрах страны. На такую стажировку планируется отправлять 1-3 медиков в год. На это в том числе направят средства ОМС.

В программе также – тимбилдинг для сотрудников медорганизаций. «Проведение в каждой медицинской организации командообразующих мероприятий, симуляционное обучение, фасилитация, развитие эмоционального интеллекта», – говорится в документе. Такие мероприятия планируется проводить 1-2 раза в год за счёт средств бюджета и ОМС.

Сотрудников кол-центров и регистратур, врачей и медицинских сестёр обучат клиентоориентированности в общении с пациентами, – обещаю чиновники.

Ещё один пункт программы – единый стиль одежды. О нём агентство уже сообщало ранее.

Также чиновники полагают, что кофейные автоматы и автоматы с бахиллами смогут сделать пребывание в поликлиниках более комфортным для пациентов. «Для всех ямальских больниц закупят бахиломашины, куллеры с водой, в медучреждениях появятся кафе, бесплатный интернет, кофейные аппараты и плазменные телевизоры», – анонсируют новшества в Депздраве.

Решивших сделать аборт женщин будут уговаривать отказаться от этого решения – с ними поработают психологи.

Помимо этого, чиновники хотят сделать доступнее стоматологическую помощь и внедрить её в образовательных организациях. Расшифровки нет, поэтому не вполне ясно, в каких именно учреждениях она появится.

Планируется также актуализировать кодекс этики и деонтологии для медработников.

В следующем году власти намерены внедрить лист ожидания при записи на приём к врачу в автоматическом режиме в 13 медицинских организациях.

В числе планов – внедрить устное назначение лекарств.

Чтобы контролировать новшества, чиновники намерены направлять «тайных пациентов», а также составлять рейтинг больниц.

Салехард, Наталья Ефремова

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