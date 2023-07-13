Авиакомпания «Ямал» отложила рейс из Надыма из-за неисправности

Авиакомпания «Ямал» отменила рейс по техническим причинам. Речь идёт о полёте по маршруту Надым-Тюмень, который планировался 12 июля. Самолёт должен вылететь 13 июля.
На рейс ожидается 78 пассажиров, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ведомство с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль.
Надым, Тюмень, Наталья Ефремова
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