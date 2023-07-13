В Яр-Сале рабочий сорвался со строительных лесов

В селе Яр-Сале рабочий сорвался со строительных лесов. Мужчина получил серьёзную травму головы. Проверку по факту ЧП проводит следственный комитет.

«По предварительным данным следствия, 12 июля 2023 года при выполнении работ в чердачном помещении строящегося жилого дома со строительных лесов упал работник коммерческой организации 1978 года рождения»,– рассказали в СУ СК ЯНАО.

Пострадавший доставлен в окружную больницу.

Следователи оценят действия должностных лиц организации, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

После этого примут решение – стоит ли возбуждать уголовное дело.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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