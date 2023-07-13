Ямальчане за 4 дня отдали мошенникам 14,7 млн рублей

На Ямале, несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, растет количество преступлений, связанных с хищениями мошенниками денег с банковских карт.

Так, с 3 по 7 июля зарегистрировано 37 таких преступлений, ущерб от которых превысил 14,7 млн рублей, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Наиболее значительную сумму – 1,2 млн рублей – перевел мошенникам житель Надымского района. Потерпевшему поступили звонки от лиц, представившихся сотрудниками банка и МВД РФ, которые под предлогом отмены несанкционированных операций убедили перечислить на неустановленные счета денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не отдавать свои деньги преступникам.

Салехард, Елена Васильева

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