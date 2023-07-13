Прокуратура «выбила» сотрудникам транспортно-логистической компании 2 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура города Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «АбсолютТранс», которая оказывает транспортно-логистические услуги.

Установлено, что перед 55 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за декабрь 2022 года – январь 2023 года на сумму 2 млн рублей.

Прокурор города внес представление в адрес директора предприятия, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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