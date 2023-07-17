В Салехарде выясняют причину утопления моториста-рулевого

Следователи выясняют причины падения и утопления мужчины в Салехарде. ЧП случилось 16 июля, в выходной день. Спасатели нашли тело погибшего к вечеру того же дня.

«Около 15 часов в районе речного порта утонул на глазах у очевидцев 50-летний мужчина. Тело жителя села Красноселькуп обнаружили около 21 часа сотрудники Ямалспаса»,– говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Силовики назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз.

По данным «Ямал 1», погибший упал в воду с крана КПЛ-62 и сразу утонул. Представители Единой дежурно-диспетчерской службы Салехарда добавили в беседе с изданием, что мужчина работал рулевым мотористом. После падения он утонул в течение двух минут.

Салехард, Наталья Ефремова

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