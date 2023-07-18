Прокуратура занялась застрявшим грузовиком на переправе Лабытнанги-Салехард

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента на переправе через Обь между Лабытнанги и Салехардом. Там сегодня застрял грузовик. Он заблокировал людей на пароме и работу переправы. О происшествии сообщил очевидец в группе «Лабытнанги info» в ВК.

Как сообщил автор видео, выложенного в соцсети, проблемным оказался подъезд к переправе. Это не асфальт, а рыхлое покрытие из щебня. В нем и застрял большегруз. Ожидание решения проблемы затянулось на несколько часов.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверяет, как соблюдается законодательство о безопасности эксплуатации паромной переправы, оказываются услуги по перевозке пассажиров, грузов на внутреннем водном транспорте.

Департамент транспорта ЯНАО на ситуацию публично не отреагировал.

Власти Ямала из года в год обещают приступить к строительству моста через Обь между городами, однако этого до сих пор не произошло.

Салехард, Наталья Ефремова

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