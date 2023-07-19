На Ямале выпустили в дикую природу 6 стерхов

На Ямале готовятся к выпуску стерхов – молодых журавлей, популяция которых под угрозой исчезновения. Именно таким птицам президент Владимир Путин в 2012 году показывал путь к месту зимовки, находясь в мотодельтаплане.

В 2023 году выпустят шесть птиц. Сейчас они природном заказнике «Куноватский» в Шурышкарском районе. Это 4 самки и 2 самца. Их вырастили для Ямала в Окском государственном биосферном заповеднике.

Полёты птиц будут отслеживать с помощью оборудования из Китая.

«Пока журавлей поселили в открытом вольере на болоте, где птицы проведут несколько дней. После того, как стерхи адаптируются к местному климату и окружающей среде, их выпустят на волю. В столице округа к ним прикрепили GSM-датчики для отслеживания путей будущей миграции и оценки успеха адаптации к естественной среде обитания. Трекеры Ямалу предоставлены Научно-исследовательским центром по экологическим наукам Академии наук Китая в Пекине в рамках соглашения о сотрудничестве», – рассказали в правительстве Ямала.

По данным властей округа, всего на Ямале в дикую природу было выпущено 17 молодых стерхов. К 2031 году планируется выпустить всего около 50 особей. Это является необходимым минимумом для успешного восстановления популяции в регионе.

В регионе действует проект «Восстановление обской популяции стерха (белого журавля)». Его включили в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»