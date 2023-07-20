Пьяный житель Губкинского без прав сбил двух детей на пешеходном переходе

В Губкинском задержали мужчину, который, будучи без прав и пьяным, сбил двух девочек на пешеходном переходе. Подробности ЧП сообщает прокуратура Ямала – ведомство участвует в проверке обстоятельств аварии. ДТП случилось несколько дней назад.

Пострадавшие – дети 2010 г.р. и 2017 г.р. В группе «Мой Губкинский» в ВК указано, что это две сестры. Одна из девочек попала в реанимацию.

Предполагаемый виновник – ранее судимый.

«Местный житель, будучи лишённым водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ 217030. При выполнении обгона мужчина выехал на встречную полосу и допустил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двоих несовершеннолетних»,– описали обстоятельства аварии в прокуратуре.

В отношении предполагаемого виновника возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Губкинский, Наталья Ефремова

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