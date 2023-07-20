Белый медведь напал на работника фактории на Ямале

Белый медведь напал на сотрудника фактории (торговый посёлок) в Ямальском районе. Пострадавший доставлен в больницу бортом санавиации, сообщили в администрации муниципалитета 20 июля 2023 года. ЧП случилось ещё вчера рано утром.

«На фактории Усть-Юрибей белый медведь напал на человека. Хищник забрёл на территорию фактории, что для данного края большая редкость. Животное напало на местного сотрудника, который проживал со своей семьёй неподалёку в чуме», – уточнили власти.

За помощью обратились родственники потерпевшего.



«В настоящий момент на территории фактории работают специалисты службы по охране биоресурсов Ямала, идет розыск заблудившегося животного», – уточнили власти района.

Обновлено в 11:15. Добавлены подробности. Как уточнил заотделением хирургии СОКБ Иван Бойцов в беседе с «Ямал Медиа», пострадавший мужчина спасал семью. Медведь проник в чум и сначала направился к 5-летней внучке пациента. Её закрыла собой жена пострадавшего, бабушка. У женщины и ребёнка ранения небольшие, но их тоже доставили в больницу, пострадавший мужчина в реанимации. Он в сознании, у него большие скальпированные раны. В ближайшие дни его переведут в хирургию.

Ямалський район, Наталья Ефремова

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