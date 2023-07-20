Выходец из Курганской области возглавил прокуратуру Приуральского района Ямала

Прокурором Приуральского района ЯНАО стал выходец из Курганской области. Приказом генпрокурора РФ на эту должность назначен советник юстиции Андрей Колочев. До настоящего времени он был прокурором Красноселькупского района Ямала.

Согласно официальной справке прокуратуры ЯНАО, г-н Колочев родился 06.02.1981. В 2006 году окончил НОУ ВПО «Курганский институт управления и права», получив специальность юриспруденция.



В органах прокуратуры работает с 2006 года, последовательно замещая должности помощника прокурора Лебяжьевского района Курганской области, помощника прокурора и заместителя прокурора Красноселькупского района.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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