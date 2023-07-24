Жители Лабытнанги просят Артюхова не закрывать психоневрологическое отделение

Жители Лабытнанги встревожены предстоящим закрытием психоневрологического отделения в городе. Один из горожан Николай Пимкин написал открытое обращение к губернатору Дмитрию Артюхову в местном паблике «Лабытнанги info» «ВКонтакте».

«В нашем городе процветает наркомания, в том числе среди несовершеннолетних, много иностранных граждан строят у нас дороги и дома. Также много людей приезжают к нам работать вахтовым методом. Имеется у нас на территории города Психо-наркологическое отделение (ГБУЗ ЯНАО ЛГБ), в котором круглосуточно оказывают помощь людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, в том числе психическими заболеваниями», – описывает проблему автор обращения.

«Недавно я узнал, что отделение закрывают. Сотрудники, сидящие в больших и удобных креслах Департамента здравоохранения ЯНАО решили, что оно, якобы не соответствует пожарным нормам, однако Инфекционное отделение, находящееся с Психо-наркологическим отделением в одном здании (соседнее крыльцо), соответствует, его не закрывают. Департамент здравоохранения не хочет решать проблему, главному врачу ГБУЗ ЯНАО ЛГБ, в чьей подведомственности находится отделение, они не дают перевезти больных и мед. персонал в другое, капитальное здание, (бывшему зав отд,Синичкину О.В.обещали перевести од в капздание горбольницы), то есть цель у них стоит одна, лишить жителей города Лабытнанги, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, а также психическими заболеваниями, лечения», – говорится в заявлении.

Автор обращения называет и причину закрытия отделения на которую ссылаются чиновники: «В социальных сетях у них одна отписка «Мы будем класть «больных» в диспансер, расположенный в г. Салехард, что в 30 км. от г. Лабытнанги, но все бы нечего, но разделяют эти два города не дорога, а река, через которую нужно плыть на пароме. Паромы часто не ходят из-за погоды, плюс два раза в год у нас распутица, по полтора месяца, в зимний период времени работает ледовая переправа, которую, так как мы живем в районах Крайнего Севера, часто переметает, и много различных факторов, которые помещают людям получать помощь», – указано в его посте.

Автор обращения просит не закрывать отделение.

В комментариях под постом лабытнангская больница опубликовала ответ, из которого неясно, что же стало причиной для закрытия отделения. Но администраторы уверяют, что помощь всем жителям будет оказана вовремя. «Горожане не останутся без оказания медицинской помощи. Амбулаторная психо-наркологическая служба в полном составе продолжит оказывать помощь. При необходимости госпитализации пациентов, стационарное лечение будет проходить в психо-наркологическом диспансере города Салехарда. Рабочие места для сотрудников психо-наркологического отделения в больнице сохраняются, врачи продолжат приемы больных в Лабытнангской больнице», – говорится в комментариях медучреждения.

Под постом оставили комментарии многие горожане. Люди согласны с автором обращения к главе региона.

«Точно также было с туб больницей на иранской в Салехарде. Их перевезли в Харп. Говорили, что не будут закрывать, но все же закрыли. Вот еще один пример чиновников, которые говорят не закроют, а потом откуда не возьмись находят причины, что не соответствуют нормам. Вот теперь в Салехарде будет больше психов и наркоманов, и так тут достаточно их. Но увы людей они не слушают, мы же не сидим в таких креслах и не имеем такие зарплаты. О нас о людях они не думают. что там дорога или зимник им все равно. Не понимаю куда Артюхов смотрит», – написала Марина Разина.

«Да просто передачу родным привезти будет гемр...», – отмечает пользоатель Людмила Масова.

«Полностью поддерживаю обращение, если нас услышат, в Салехард не наездиешся, закрывать нельзя», – отметил ещё один подписчик.

Агентство «Новый День» ожидает комментариев правительства ЯНАО по данному вопросу.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»