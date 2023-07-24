На Ямале рецидивист пытался воткнуть карандаш в шею полицейского. ЧП случилось в отделе полиции в Шурышкарском районе, когда злоумышленника задержали по подозрению в убийстве. Мужчину снова будут судить.

Подробности рассказывают в Следкоме Ямала.

«16 сентября 2022 года в селе Овгорт в частном доме обнаружено тело хозяина квартиры 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. Прибывшей на происшествия следственно-оперативной группой установлено лицо, причастное к совершению преступления – ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, 48-летний местный житель. Будучи доставленным в участковый пункт полиции мужчина, схватив со стола карандаш, нанёс им удар в область шеи сотруднику полиции. Потерпевший перехватил руку нападавшего и удар пришелся вскользь», – объяснили в следственном управлении СК Ямала.

Во время следствия выяснилось, что злоумышленник мог быт причастен к избиению ещё одного ямальца летом 2022 года. «В июне мужчина, вступив в конфликт с односельчанином, нанёс мужчине множественные удары деревянной палкой в различные части тела, причинив ему вред здоровью, квалифицируемый, как средней тяжести», – добавили в СУ СК Ямала.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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