На Ямале 2 человека перевели мошенникам из «Банка Газпром» 2,5 млн рублей, желая заработать на акциях

Жители Ямала переводят мошенникам, которые представляются работниками «Банка Газпром», огромные суммы. Ямальцы верят, что им предлагают заработать на акциях, и соглашаются участвовать в финансовых операциях. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

«Жительнице Надыма позвонил незнакомый мужчина, представившись менеджером «Банка Газпром», предложил дополнительно заработать путём инвестиций в акции. При этом необходимо было перевести 1 млн рублей на указанный счёт. Женщина согласилась и перевела указанную сумму. Аналогичный факт произошёл с жителем Салехарда, который перевёл почти 1,5 млн рублей злоумышленникам», – уточнили в надзорной инстанции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Салехард, Наталья Ефремова

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