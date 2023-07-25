На Ямале нашли тело пропавшего в мае мужчины

В Пуровском районе нашли тело пропавшего в мае мужчины. Труп обнаружили в воде. Силовики работают на месте. В Следкоме Ямала раскрыли подробности.

«В мае 2023 года на стоянке общины Еты-Яля на берегу реки Еркал-Надей-Пур в 200 км к юго-востоку от села Халясавэй безвести пропал мужчина 1974 года рождения.

В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено в заводе реки Окэлькике»,– сообщили следователи.

Силовики назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти мужчины.

Позднее следователи решат – возбуждать ли уголовное дело.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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