В Новом Уренгое осудили бизнесмена, который устроил стрельбу на «разборках»

В Новом Уренгое суд отправил в колонию бизнесмена, который пытался убить конкурента во время «разборок». ЧП случилось в августе 2021 года. Подробности раскрывают в Следкоме Ямала.

«Между двумя предпринимателями произошёл конфликт на почве ведения бизнеса. Они встретились для выяснения спорных вопросов на территории промбазы. Мужчина 1970 года рождения произвёл 7 выстрелов в сторону потерпевшего. Потерпевший оказал активное сопротивление, уклоняясь от выстрелов и активно перемещаясь по территории базы»,– отметили в СУ СК Ямала. Таким образом оппонент стрелка не только остался жив, но и избежал ранений.

Оружие, из которого стрелял злоумышленник, было приобретено незаконно.

Теперь ему придётся провести 6,5 лет в колонии строгого режима.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как рассказал агентству «Новый День» неофициальный собеседник в силовых структурах, оба бизнесмена – выходцы из республики Северного Кавказа. Потерпевший не сразу сообщил о покушении на него, поэтому следствию и суду потребовалось больше времени на изучение доказательств и обстоятельств.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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