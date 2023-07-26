Ямальские учителя будут обучать школьников управлять дронами

Ямальских учителей обучают работе с дронами. 20 педагогов проходят курс в Московском авиационном институте, сообщает тг-канал Центра по выявлению одаренных детей Ямала.

Это – уже второй поток обучающихся пилотированию дронов. Полученными знаниями учителя начнут делиться с учениками уже с сентября 2023 года.

«Идея российских компаний внедрить в школы курсы по конструированию, сбору и управлению дронами была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Для ее реализации необходимо качественно повысить уровень компетенций педагогов в этой области», – сообщает на тг-канале Центра.

Программа включает онлайн-модуль и очное обучение с практикой пилотирования FPV-дрона. Особенностью такого дрона является совмещением очков естественной реальности с беспилотником, что дает пилоту ощущение полета в том месте, где находится дрон.

Салехард, Елена Васильева

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