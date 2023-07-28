У надымчанина с диагнозом «Пагубное употребление алкоголя» забрали права

Жителя Надыма решением суда лишили водительских прав.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, надзорный орган в ходе проверки выяснил, что местный житель, имея право управления транспортным средством, состоит на диспансерном учете с диагнозом «Пагубное употребление алкоголя».
Между тем, управление транспортным средством лицом, страдающим указанным заболеванием создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортному происшествию и другим инцидентам, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц.
В этой связи городской прокурор обратился с иском в суд о прекращении у гражданина действия права управления транспортным средством.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Надым, Елена Васильева
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