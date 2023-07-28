Начальник и мастер цеха заплатят по 200 тысяч штрафа за ожоги сварщика

Начальник и мастер цеха заплатят крупные штрафы за ожоги, которые на рабочем месте получил рабочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в октябре 2022 года коммерческой подрядной организацией выполнялись сварочные работы на объекте нефтегазового промысла в Пуровском районе. При этом, начальник и мастер цеха, ответственные за организацию работ и соблюдение требований промышленной безопасности, проигнорировали тот факт, что проведение огневых работ запрещено при наличие избыточного давления в технологическом оборудовании и выдали задание электрогазосварщику произвести газопламенные работы. В результате неосторожных преступных действий и бездействий осужденных, связанных с нарушением нормативно-правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности при производстве опасных работ, при выполнении задания произошло возникновение пожара на узле запорной арматуры. В результате электросварщик получил ожоги, которые были оценены как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафов в размере 200 тысяч рублей каждому.

Салехард, Елена Васильева

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