Прокуратура отрегулировала цены на продукты питания в Тазовском

Прокуратура Тазовского района выявила большую наценку на продукты питания в поселке Тазовский.

В ходе проверки надзорным органом было установлено, что в трех магазинах допустимые торговые надбавки на продукты питания, регламентированные законодательством, в отдельных случаях превышали более чем на 100 %.

В этой связи прокуратурой района были внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

На сегодняшний день все нарушения в магазинах устранены и цены вернулись в нормальный диапазон.

Надым, Елена Васильева

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