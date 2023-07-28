Губернатор Ямала Артюхов посетил Крым и встретился с главой республики Аксёновым

Главы Крыма и Ямала Сергей Аксёнов и Дмитрий Артюхов обсудили сотрудничество. Встреча прошла в Крыму.

«Крым – близкий для нас регион. Северяне традиционно выбирают Южный берег Крыма для оздоровления и отдыха, у многих здесь живут родственники. Ежегодно ключевые достопримечательности полуострова посещают наши школьники – это важно для патриотического воспитания. В этом году в три раза увеличили число участников проекта «Код 250.240.89»: если раньше Крым посещали 300 ребят, то сейчас – больше тысячи. Также уже этой осенью впервые к путешествию присоединятся 60 ребят из подшефной нам Волновахи», – сказал Дмитрий Артюхов, которого цитируют на официальном сайте правительства автономии.

Г-н Аксёнов отметил, что связи между территориями установлены не только на официальном уровне, но и на личном.

В правительстве Ямала добавили, что ежегодно регион оказывает шефскую помощь воинской части 49311 и боевому десантному кораблю «Ямал» для выполнения текущих и капитальных ремонтов помещений, улучшения материально-технической базы и бытовых условий военнослужащих.

Салехард, Севастополь, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»