Ямальчанин избил жену и приковал ее к батарее за желание пойти выпить вне дома

Житель Пуровского района Ямала предстанет перед судом за то, что избил жену и лишил ее свободы.

По данным следствия в городе Тарко-Сале в июне 2023 года супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте. В связи с этим 59-летний мужчина избил свою супругу, запер окна и двери и приковал потерпевшую металлической цепью к батарее. Когда обвиняемый уснул, женщина при помощи его телефона смогла сообщить дочери о совершенном в отношении нее преступлении, и в квартиру прибыл сотрудник полиции, освободивший ее.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, мужчине предъявлены обвинения по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Салехард, Елена Васильева

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