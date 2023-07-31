Житель Салехарда зарезал брата

Житель Салехарда отправится в колонию строго режима за убийство брата.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, утром 19 февраля 2023 года мужчину 1962 года рождения навестил родной брат. После совместного распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес родственнику не менее 5 ударов ножом. От полученных ранений потерпевший 1970 года рождения скончался на месте происшествия.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил сам преступник.

В ходе следствия установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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