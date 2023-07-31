Прокуратура помогла бетонщику получить долг с работодателя

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку по обращению жителя Республики Чувашия по факту невыплаты заработной платы в ООО «СМУ-95».

Как сообщает пресс-служба надзорного органа по ЯНАО, выяснилось, что с июня по сентябрь 2022 года заявитель работал в организации в должности бетонщика. При этом трудовые отношения с ним не оформлялись, зато имелась задолженность по заработной плате в размере более 83 тыс. рублей, окончательный расчет с сотрудником произведен не был. Работодатель отрицал факт трудоустройства данного гражданина.

В этой связи прокурором района направлен иск в суд о признании отношений трудовыми и взыскании задолженности по заработной плате.

Требования прокурора судом удовлетворены, взыскана задолженность по оплате труда и компенсация морального вреда, уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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