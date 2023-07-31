На Ямале прошел праздник в честь начала сбора морошки

На Ямале начинается сезон сбора морошки. В честь вкусной северной ягоды в Надымском районе было организован праздник хантов.

Как сообщает тг-канал администраии района, он называется «Мурах вощлув» или «Сбор первой ягоды морошки». Мероприятие прошло на озере Янтарном. «Песни на языках народов Севера, традиционные национальные игры и викторина «Лесные ягоды Ямала» – все это стало частью программы праздника», – сообщает тг-канал администрации Надымского района.

Салехард, Елена Васильева

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