Ямал перевыполнил план по расселению из аварийного жилья

ЯНАО попал в тройку регионов-лидеров по темпам расселения аварийного жилья. План федерального проекта выполнен на 246 процентов. Таким образом, за четыре с половиной года из аварийного фонда переехали более 34 тысяч ямальцев, расселена 531 тысяча квадратных метров непригодного жилья.

Напомним, что в числе успешно реализующих федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» оказались 42 региона. План на 2019-2023 годы в среднем по России достиг 113%.

В округе продолжается реализация задачи губернатора Дмитрия Артюхова по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года – напоминает пресс-служба правительства ЯНАО. Для этого одновременно с выполнением указа президента о расселении жилья, признанного аварийным до 2017 года, на Ямале расселяются дома, признанные таковыми позже.

Наряду с федеральным механизмом, в округе действуют несколько собственных мер поддержки. Для желающих переехать в регионы с более мягким климатом доступны две программы с получением соцвыплаты на покупку жилья в других регионах.

Новый пилотный механизм позволяет жителям аварийных домов самостоятельно инвестировать в строительство собственной новой квартиры. Сертификат со специальным повышающим коэффициентом можно использовать на первичном рынке у частных застройщиков для покупки готовой квартиры или в качестве авансового платежа по договору долевого строительства. Мера поддержки с прошлого года действует в Салехарде, в этом году заработала в Губкинском.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»