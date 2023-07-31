Росгвардейцев с Ямала пришлют охранять эрзац-Универсиаду в Екатеринбурге

Сотрудников Росгварии Ямала ждет командировка в Екатеринбург. Они отправляются охранять порядок на эрзац-Универсиаде, которая пройдет в уральской столице.

Как сообщает «Север-пресс», информацию о командировке ямальских росгвардейцев подтвердили в пресс-службе ведомства. Однако данных по их количеству дано не было.

Напомним, что участниками соревнований станут спортсмены из университетов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора. Полный список стран-участниц будет представлен перед стартом соревнований.

Фестиваль продлится с 16 августа по 2 сентября 2023 года: 16-17 августа – дни заезда делегаций; 17-18 августа – тренировочные мероприятия; 19-31 августа – соревнования; 1-2 сентября – дни отъезда делегаций. Для проведения мероприятий фестиваля задействуют 6 объектов. Это Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3); многофункциональный комплекс Дворца дзюдо (пр. Академика Сахарова, 37б); МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильоны 1, 4, 5); Центр художественной и эстетической гимнастики (ул. Лучистая, 16); Детская академия тенниса «Гринвич» (ул. Академика Парина, 16); Дворец водных видов спорта (ул. Универсиады, 11).

Екатеринбург, Елена Васильева

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