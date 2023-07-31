Ямалец изнасиловал малолетнюю племянницу в чуме

В колонию на 12,5 лет отправится ямалец, который изнасиловал в чуме племянницу. Предварительно он напоил её алкоголем. ЧП случилось в Приуральском районе.

«В апреле 2023 года мужчина, 1985 года рождения, оставшись присматривать в чуме за малолетними племянницами, пока их родители выехали по делам, заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием детей, изнасиловал одну из девочек»,– рассказали подробности инцидента в СУ СК Ямала.

Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, квалифицируемых как насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и изнасилование.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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