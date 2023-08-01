Отец выплатит маленькому сыну 150 тысяч компенсаций за рукоприкладство в пьяном виде

Прокуратура Ноябрьска провела проверку по обращению законного представителя 4-летнего ребенка, пострадавшего от действий своего отца.

Установлено, что отец малолетнего в состоянии алкогольного опьянения применял в отношении него физическую силу.

В декабре 2022 года мужчине по данному факту назначили принудительные меры медицинского характера за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Прокурор города в защиту прав ребенка обратился в суд с иском о компенсации причиненного морального вреда. Требования судом удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 150 тыс. рублей.

Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры города.

Ноябрьск, Елена Васильева

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