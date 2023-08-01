В Салехарде под суд пойдет группа закладчиков наркотиков

В Салехарде под суд будет отправлена группа закладчиков наркотиков.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в конце 2022 года в городе Салехарде трое местных жителей согласившись на предложение лица, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств, вступили в организованную преступную группу. В соответствии с разработанным планом совместной преступной деятельности и четким распределением обязанностей членов группы, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые выполняли роли курьеров-закладчиков.

24 января 2023 года закладчики были задержаны полицией по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств. При личном досмотре и в «закладках» обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере.

Кроме того участники преступного сообщества на регулярной основе предоставляли свои жилые помещения наркозависимым лицам. Одному из обвиняемых также вменяется склонение несовершеннолетнего, 2007 года рождения, к потреблению запрещенного вещества.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины участников организованного преступного сообщества. В связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»