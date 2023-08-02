«Мусорный оператор» Ямала собрал с жильцов деньги за невыполненные услуги

В Новом Уренгое «мусорный» оператор собрал с жильцов деньги за услуги, которые не выполнял. Нарушения обнаружила прокуратура. Теперь компании «Инновационные технологии» придётся вернуть жителям 1,2 млн рублей. Это деньги за несколько дней «простоя» – именно столько регоператор воздерживался от работы, за которую платили люди. Речь идёт о перемещении мусорных контейнеров из камеры до места погрузки.

«С 2019 года из тарифа управляющих организаций на содержание общего имущества многоквартирных домов исключена плата по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Расходы, связанные с перемещением контейнера для коммунальных отходов из мусороприёмной камеры до места погрузки в мусоровоз, возложены на регионального оператора. Установлено, что ООО «Инновационные технологии» с 1 по 4 апреля 2023 года контейнеры из мусороприёмных камер домов в северной части Нового Уренгоя до места погрузки в мусоровоз не перемещал, но включил эти услуги в стоимость оплаты»,– объяснили в прокуратуре Ямала.

Прокуратура города в адрес регоператора внесла представление. Компания произвела перерасчёт на сумму более 1,2 млн рублей. Также должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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