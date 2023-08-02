На Ямале зафиксировано 37 умышленных поджогов

На Ямале за семь месяцев 2023 года было зафиксировано 37 случаев умышленного поджога. Такую статистику приводит в своем тг-канале УМЧС по округу. «Цифра, возможно, небольшая, но такие пожары могут проявляться как материальные, так и человеческие потери. В результате таких пожаров погибло 14 человек, 15 – травмированы. Поэтому не стоит забывать об ограничениях, которые подлежат ограничению. Напоминаем, что за умышленное уничтожение или распространение чужого имущества, подлежащего сжиганию, предусмотрена уголовная ответственность», – отмечают в УМЧС по ЯНАО.

Также в тг-канале приводятся статьи УК РФ, по которым поджигателям грозит наказание:

Статья 167 Уголовного кодекса Российской Федерации по налогам:

Часть 1. Умышленные изъятия или распространенность чужого имущества, если эти деяния повлекли за собой причинение ущерба, наказывающегося штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере компенсации или доходного дохода за период до трех месяцев, либо обязательно работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо обязательными работами на срок до двух лет, либо отбыванием наказания на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Часть 2 . Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или общеопасным способом либо повлекшие за собой неосторожности смерти человека, либо иные тяжкие последствия, – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лет лишением свободы на тот же срок.

Салехард, Елена Васильева

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