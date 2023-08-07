19-летний ямалец угостил наркотиками несовершеннолетнюю и показал, как их принимать

19-летний ямалец отправлен под арест за свое увлечение наркотиками, к которому он пытался пристрастить еще и несовершеннолетнюю девушку, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в городе Ноябрьске, 19-летний местный житель, являясь наркозависимым, приобретал наркотическое вещество, которое хранил для личного использования. 17 мая, путем уговоров, он склонил знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотика. Получив ее согласие, он предоставил ей наркотическое средство, а так же помог ей советом и подготовкой приспособления для его употребления.

По ходатайству следователя судом в отношении юноши была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием установлена достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере – по трем эпизодам) и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних).

Салехард, Елена Васильева

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