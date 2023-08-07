Коммунальщики приписали пенсионеру долг в 25 тысяч рублей, но не смогли объяснить его происхождение

Прокуратуре пришлось разбираться в отношениях пенсионера и коммунальной компании. Вторая приписала первому 25 тысяч в качестве долга за оказанные услуги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился пенсионер из села Мужи. Ресурсоснабжающая организация начислила ему задолженность по оплате коммунальных услуг, а также пеню за просрочку оплаты на общую сумму более 25 тысяч рублей. При этом поставщик услуг не смог подтвердить за какой точно период образовалась задолженность.

Прокуратура района внесла в адрес АО «Ямалкоммунэнерго» представление, которое удовлетворено, пенсионеру произведен полный перерасчет размера платы за коммунальные услуги.

Салехард, Елена Васильева

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