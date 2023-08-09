Рабочему присудили полмиллиона за травму, полученную на заводе

Прокуратура Лабытнанги помогла ямальчанину добиться компенсации за травму, полученную на работе.

Установлено, что пострадавший работал на АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» в должности проходчика 5 разряда. В апреле 2022 года произошел несчастный случай на производстве, в результате которого работнику был причинен вред здоровью.

Прокуратура города направила иск в суд о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи с нарушением прав работника, в том числе права на безопасный труд.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взысканы денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»