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NewDayNews.ru

Среда, 9 августа 2023, 10:17 мск

Новости Ямал

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На Ямале директор школы уволилась после того, как приняла на работу специалистом по закупкам своего сына

На Ямале директор одной из школ написала заявление на увольнение после того, как в ее действия прокуратура нашла коррупционную составляющую.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, проверкой установлено, что женщина приняла на должность специалиста по закупкам своего сына. При этом в период действия трудового договора молодой человек обучался в высшем учебном заведении на дневной форме обучения за пределами района.

В нарушение требований антикоррупционного законодательства соответствующее уведомление о конфликте интересов работодателю направлено не было.

По результатам проверки прокурор района внес главе администрации района представление, которое рассмотрено и удовлетворено – директор школы уволена с занимаемой должности.

Прокуратура Шурышкарского района проверила соблюдение руководителем муниципального образовательного учреждения требований законодательства о противодействии коррупции по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Салехард, Елена Васильева

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