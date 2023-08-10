С ямальчанина взыскали траты на лечение мужчины, которого он ударил ножом в живот

Прокуратура Лабытнанги поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). В октябре 2022 года суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что осужденный в ходе конфликта нанес местному жителю один удар ножом в область живота, причинив тем самым последнему открытую колото-резаную рану брюшной полости.

Потерпевшему оказана медицинская помощь, стоимость которой составила более 170 тыс. руб. Указанная сумма возмещена медицинскому учреждению из средств территориального фонда медицинского страхования ЯНАО.

В соответствии с требованиями действующего законодательства денежные средства, затраченные на лечение потерпевших, подлежат возмещению в бюджет территориального фонда.

Прокуратура города обратилась в интересах фонда медицинского страхования Российской Федерации, в лице его территориального фонда, с исковым заявлением в суд.

Требования прокуратуры удовлетворены, с виновного лица взыскано 174 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»