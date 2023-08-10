Употребляла наркотики при ребенке и часто забывала его в детском саду – ямальчанку лишили родительских прав

На Ямале женщину лишили родительских прав за халатное и опасное для здоровья отношение к собственному сыну.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, жительница города Новый Уренгой не забирала ребенка после завершении работы детского сада, передавала сына на попечение малознакомым лицам, а также допускала факты употребления психоактивных веществ в его присутствии. В октябре 2022 года отмечен факт домашней травмы у ребенка – ожог сигаретой.

В связи с употреблением запрещенных веществ женщина состоит на учете у врача-нарколога, но уклоняется от прохождения обследования и лечения.

Постоянного места жительства семья не имеет и умышленно препятствует проведению профилактической работы.

Несмотря на данные факты, вопреки позиции прокуратуры, Новоуренгойский городской суд отказал в удовлетворении иска органа опеки и попечительства о лишении её родительских прав.

Поскольку оставление ребенка с родителем угрожает его безопасности, прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО в соответствии с позицией прокуратуры ограничила ответчицу в родительских правах, передав ребенка на попечение уполномоченных органов и взыскав алименты с нерадивой матери.

Салехард, Елена Васильева

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