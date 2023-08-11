Ямальчанка поругалась с сыном и чуть не зарезала его во сне

Ямальчанка пойдет под суд за попытку убить собственного сына. Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО, обвинение по статье «Покушение на убийство» предъявлено жительнице села Сеяха.

По данным следствия, в июне 2023 года в селе Сеяха Ямальского района 46-лтняя женщина, распивая спиртное совместно с 26-летним сыном, вступила с ним в конфликт. Дождавшись, когда сын уснет, она нанесла ему кухонным ножом удар в область груди. Посчитав, что сын скончался от причиненного ранения, женщина ушла к родственникам, где сообщила о совершенном ею преступлении. Прибывшие по вызову родственников медицинские работники своевременно оказали помощь раненому мужчине.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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