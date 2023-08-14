Губернатор Ямала Артюхов работает в Надыме

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начал рабочую поездку с Надыма. В понедельник, 14 августа, он весь день работает там. Вечером состоится встреча с жителями.

Также в планах на сегодня – посещение нового асфальтобетонного завода. «Внедряем такую практику по всему Ямалу»,– написал глава региона в своём аккаунте в телеграм.

Г-н Артюхов также намерен проверить реконструкцию площади у аэропорта. Губернатор уже встретился с главой района Дмитрием Жаромских. Одной из тем стало обсуждение перевода общественного транспорта на газ. В Надыме это уже сделано. Губернатор отметил, что перевод ждёт и остальные муниципалитеты округа.

Глава Дмитрий Жаромских также сообщил, что он показал губернатору проект получателей грантов – Владимира и Вадима Васюхиных «Экологический водный туризм на байдарках «Север без границ» и «Арктический глэмпинг».

фото - аккаунт Дмитрия Жаромских фото - аккаунт Дмитрия Жаромских фото - аккаунт Дмитрия Жаромских

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»